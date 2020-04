Johnny Depp en confinement dans le Var

4.4 ( 7 )



Johnny Depp est actuellement et comme une grande partie des habitants du monde entier, en confinement à cause de l’épidémie de coronavirus. Mais l’acteur américain n’est pas aux Etats-Unis comme on pourrait le croire, il est en fait confiné en France, dans sa villa située dans le Var au Plan-de-la-Tour près de Saint Tropez.



Mais il n’y est pas depuis le début du confinement mi-mars. Ne respectant pas les consignes, Johnny Depp était à Paris la semaine dernière pour l’anniversaire de son fils, Jack, qu’il a eu de sa relation avec Vanessa Paradis et qui fêtait ses 18 ans.

Il est ensuite parti pour le sud et a rejoint sa villa varoise le 14 avril, où il est confiné depuis. Une propriété, mise en vente depuis 2015 mais qui n’a toujours pas trouvé acquéreur, qui comprend 15 hectares de terrain et 1000 m² de surface habitable avec une dizaine de bâtiments dont une villa de 400m².

