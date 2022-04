« Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar » : histoire et interprètes du film de M6 ce soir (dimanche 24 avril 2022)

5 ( 7 )

« Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar ». Ce soir sur M6, pas de soirée électorale sans fin ! Rendez-vous avc Johnny DEPP et Javier BARDEM pour voir ou revoir le 5ème opus de « Pirates des Caraïbes ». Et c’est à partir de 21h10 !







« Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar » : l’histoire

Les temps sont durs pour le capitaine Sparrow, et le destin semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow compris ! Son seul espoir de survie : retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans…

Interprètes

– Johnny DEPP (Jack Sparrow)

– Javier BARDEM (Le capitaine Salazar)

– Brenton THWAITES (Henry Turner)

– Kaya SCODELARIO (Carina Smyth)

– Geoffrey RUSH (Le capitaine Barbarossa)

– Golshifteh FARAHANI (Shansa)

Le saviez-vous ?

🏴‍☠️ Cette saga Disney englobe 5 volets et fait partie des plus légendaires aux côtés de “Indiana Jones”, “Spider Man”, “La Planète des Singes” … Elle cumule en France plus de 23 880 000 entrées.

🏴‍☠️ Dans ce cinquième opus, le mythique membre des Beatles Paul McCartney fait une apparition dans le rôle de l’oncle de Jack.

🏴‍☠️ Les 13 navires mesurant jusqu’à 48 mètres de long (dont le Black Pearl et le Queen Anne’s Revenge) ont été entièrement construits pour les besoins du film.

🏴‍☠️ Peter King, le chef coiffeur et maquilleur et son équipe devaient préparer jusqu’à 700 figurants et 30 acteurs principaux chaque jour.

🏴‍☠️ Joachim Rønning et Espen Sandberg, les réalisateurs du film, ont collaboré plusieurs fois ensemble : “The Lake” (2003), “Bandidas” (2004), “Kon-Tiki” (2012), et plus récemment sur la série “Marco Polo”



« Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar » :vidéo

On termine comme toujours par la bande-annonce de votre film…

