« Johnny Depp contre Amber Heard : du coup de foudre au scandale » : votre téléfilm ce 16 mai sur TF1 (histoire et interprètes)

« Johnny Depp contre Amber Heard : du coup de foudre au scandale » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 16 mai 2023 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c'est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd'hui, il s'intitule « Johnny Depp contre Amber Heard : du coup de foudre au scandale ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Johnny Depp contre Amber Heard : du coup de foudre au scandale » : l’histoire

Ce film évoque la relation tumultueuse – à l’intérieur comme à l’extérieur du tribunal – entre Johnny Depp et Amber Heard et retrace le procès en diffamation qui les a opposés. Ce procès a duré six semaines et s’est terminé le 1er juin 2022 avec le verdict suivant : Amber Heard, reconnue coupable de diffamation contre Johnny Depp, a été condamnée à lui verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Ce dernier a lui aussi été condamné à payer des dommages et intérêts à l’actrice, à la hauteur de 2 millions de dollars.

Johnny Depp contre Amber Heard : du coup de foudre au scandale, interprètes et personnages

Avec : Mark Hapka (Johnny Depp), Megan Davis (Amber Heard), Melissa Marty (Camille Vasquez), Mary Carrig (Elaine Bredehoft)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Oscar Pistorius : de la gloire au meurtre ».