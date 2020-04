L’acteur Logan Williams est mort à 16 ans à peine

5 ( 7 )

L’acteur Logan Williams est mort. Âgé d’à peine 16 ans le jeune acteur était principalement connu pour avoir campé le rôle du jeune Barry Allen dans la série télévisée « The Flash » diffusée en France sur TF1. En fait il jouait le rôle de Flash quant il était enfant.



Sa mort est-elle consécutive à la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 ? Pour l’instant nul ne sait, la famille n’ayant pas souhaité communiqué de manière explicite sur le sujet.

Citée par TriCity News sa mère, dont Logan était le fils unique, a déclaré que le confinement actuel avait rendu particulièrement difficile le deuil.

« Je ne peux pas étreindre mes parents qui ont perdu leur seul petit-enfant (…) C’est diffile » s’est-elle désolée puisque c’est seule qu’elle a pleuré son fils. C’est uniquement par téléphone, via les réseaux sociaux et/ou par mail qu’elle a ainsi pu les contacter.



« Avec son talent et son look magnifique, Logan avait le potentiel pour être une énorme star » a t-elle poursuivi.

Quant à ses nombreux fans et à ses proches, ils ont salué la mémoire d’un être doux, aimant et particulièrement gentil.

Le jeune Logan Williams était également apparu au casting de « When Calls the Heart » avec Lori Loughlin, de « Supernatural » et de « Whispers.

L’acteur Grant Gustin lui a aussitôt rendu hommage sur les réseaux sociaux. Sur Instagram il a ainsi partagé un cliché sur lequel on peut les voir tous les deux « Je viens d’apprendre la nouvelle dévastatrice du décès soudain de Logan Williams. Cette photo a été prise au début du tournage de l’épisode pilote de « The Flash » en 2014. J’ai été tellement impressionné non seulement par le talent de Logan mais aussi par son professionnalisme. Mes pensées et mes prières sont avec lui et sa famille pendant ce qui est, je suis sûr, une période inimaginablement difficile pour eux. Veuillez garder Logan et sa famille dans vos pensées et vos prières pendant ce moment qui a été étrange et éprouvant pour nous tous.

Toutes nos condoléances accompagnent les proches de Logan.

