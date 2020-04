« Inspecteur Barnaby » du 5 avril 2020 : ce soir l’épisode « Le monstre du lac » sur France 3

4.3 ( 12 )



« Inspecteur Barnaby » du 5 avril 2020. Il est de retour ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première replay et streaming gratuit sur France.TV. Lui c’est le célèbre « Inspecteur Barnaby ».



Et ce soir découvrez l’épisode 4 de la 21ème saison. Il est intitulé « Le monstre du lac »

« Inspecteur Barnaby » du 5 avril 2020 : votre épisode

Les gorges de Solomon, non loin d’un village magnifique et pittoresque, sont réputées pour abriter un mystérieux gros poisson. Une compétition de pêche est organisée pour attraper le monstre, mais ces plans tombent à l’eau au moment même où débarquent les concurrents d’une course à obstacles qui traverse le lac. Lorsque plusieurs participants sont blessés par des hameçons dans l’eau, les pêcheurs sont montrés du doigt, et la compétition est reportée. Le lendemain, l’affaire devient sérieuse : un pompier a été retrouvé électrocuté sur le parcours. Il n’en faut pas plus à Barnaby pour intervenir…



Sur les autres chaînes

>>> Sur TF1, « Moi Moche et méchant 3 » en remplacement de « Baby Boss »

>>> Sur France 2, rediffusion de « Neuilly ta mère »

>>> Sur M6, votre magazine « Zone Interdite »

>>> Sur C8, rediffusion du film « La vache et le prisonnier »

