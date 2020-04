« Les 12 coups de midi » du 31 mars : un nouvel indice apparait sur l’étoile mystérieuse, Eric prêt à dépasser Paul

5 ( 3 )



ANNONCES





« Les 12 coups de midi » du 31 mars : résumé et vidéo – Toujours pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment sur l’étoile mystérieuse du jeu quotidien de TF1 « Les douze coups de midi ». Rappelons que la personnalité qui se cache derrière cette étoile – c’est une femme – n’est pas forcément connue de tous et il y a toujours actuellement très peu d’indices à découvrir.

Un paysage qui ressemble aux Etats-Unis et peut être même à la Californie, des frites avec ketchup et mayonnaise, et maintenant un nouvel indice qui se profile.



ANNONCES





Mais évident pour l’instant de distinguer de quoi il s’agit à droite des frites sur l’étoile !

« Les 12 coups de midi » du 31 mars : résumé de l’émission

De son côté, Eric a réalisé une nouvelle victoire ce mardi 31 mars et remporté la somme de 2.000 euros lors du Coup de Maître. Il totalise ainsi une cagnotte de 687.691 euros de gains et cadeaux. Il se rapproche dangereusement de la cagnotte de Paul ! En effet, il ne lui manque plus qu’un peu moins de 4.000 euros pour le dépasser en terme de gains.



ANNONCES





Côté étoile, il a proposé Alain Chabat, l’indice des frites lui faisant penser à son émission de TMC Burger Quiz. Mais évidemment ce n’est pas lui !

« Les 12 coups de midi » du 31 mars : replay de l’émission

« Les 12 coups de midi » vont de nouveau résonner aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1. Mais si vous avez manqué l’émission d’hier, sachez que le replay est toujours accessible sur MYTF1 durant 7 jours.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES