« Grey’s Anatomy » du 1er avril : vos deux épisodes inédits de ce soir (vidéo)

« Grey’s Anatomy » au programme TV du mercredi 1er avril 2020 – Ce soir, et comme tous les mercredis soir, vous avez rendez-voussur TF1 pour la suite de la diffusion de la saison 16 inédite de votre série médicale préférée « Grey’s Anatomy ».

A suivre dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1, découvrez les épisodes 7 et 8 de cette nouvelle saison « Bienvenue dans la famille » et « Des bonbons ou un mort ».



« Grey’s Anatomy » du 1er avril : vos deux épisodes de ce soir

« Bienvenue dans la famille » : Catherine est de retour à Seattle et elle n’a aucune idée de ce qui s’est passé entre Maggie et Jackson. Amelia et Owen soignent une femme qui a fait une chute dans son sous-sol et comprennent rapidement que l’histoire ne s’arrête pas là. Maggie est sous le choc après avoir fait la connaissance de la famille de Richard.

« Verdict » : Meredith passe devant le conseil de l’ordre tandis que son avenir en tant que médecin reste incertain. Meredith voit son passé ressurgir de façon brutale. Les internes sont sous pression.



Pour patienter jusqu’à ce soir, voici un extrait de vidéo de ce qui vous attend. Il s’agit du passage de Meredith devant le conseil de l’ordre, avec les témoignages de ses collègues et amis.

Cristina Yang managed to make me cry 5 years after she left Grey's Anatomy.#GreysAnatomy (S16E08 – My Shot) pic.twitter.com/mfR1MnwbZL — Sexy Beast TIJ Listener (@NotPunkAnymore) November 15, 2019

Ne manquez pas la suite de Greys Anatomy ce soir sur TF1.

