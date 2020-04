Plus belle la vie : ce soir, la police prête à arrêter Pavel (résumé + vidéo de l’épisode 4028 PBLV du 1er avril 2020)

4.6 ( 5 )



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4028 du mercredi 1er avril 2020 – La police organise un flag pour enfin pouvoir coincer Pavel ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, Irina et Patrick ont eu l’info que Pavel devait rencontrer son lieutenant et ils décident de monter une opération pour l’arrêter…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4028

Samir s’apprête à kidnapper la fillette, quand Pavel, lui ordonne d’arrêter. Irina et Boher, qui ont mis Max sur écoute, interceptent un sms qui fixe un rendez-vous entre Pavel et son lieutenant. De son côté, Patrick obtient de Xavier Revel de monter un flag. Irina piaffe d’impatience au moment où ils arrêtent la berline de Pavel. Mais à l’intérieur, Max est seul avec un chauffeur…

Lougane est en mauvaise posture après la publication de ses critiques contre ses colistiers. Pour être élu maire, il a besoin des voix de la liste de Samia et lui propose d’être son adjointe afin de barrer la route à Barrault. Ce dernier vient voir Sébastien, pour le convaincre de voter contre Lougane…



ANNONCES





Pensant piéger Charlotte, Baptiste découvre son innocence. Mais l’enquête rebondit quand baptiste découvre qu’Aurélien le réceptionniste organise des parties de poker clandestines…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4028 du 1er avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES