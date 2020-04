L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » délivre un nouvel indice : et il s’agit de…

4.3 ( 10 )



L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » a enfin délivré un nouvel indice. Il ‘était temps. Si on le devinait déjà hier, il n’y a désormais plus de doute : nous avons faire à un rongeur. Rat ou souris, peu importe tellement cet indice est encore moins évident que les autres, enfin surtout quand on sait qui se cache derrière cette étoile.



Et alors que nous connaissons nous aussi la bonne réponse, nous cherchons toujours à comprendre le pourquoi du comment de ce nouvel indice. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à les partager sur nos comptes Twitter et/ou Facebook.

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » et ses indices

Et si l’on fait un petit récapitulatif des indices actuellement visibles sur l’étoile, peu vraisemblable qu’ils mettent Éric sur la bonne voie.



Nous avons donc pêle-mêle : une route et/ou une piste d’atterrissage pour certains; une manette de console vidéo de type PS4; des frites aves les sauces qui vont avec; et un rongeur

Nos deux indices cadeaux : il s’agit d’une femme qui n’est pas forcément connue de tous. Elle est une célèbre Youtubeuse.

Aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi »

Et sinon que s’est-il passé aujourd’hui dans votre jeu quotidien ? A part l’apparition du rat et/ou de la souris, pas grand chose ! Éric n’a remporté que 1.000 euros à partager et qu’il a proposé sans succès pour l’étoile le nom de Kad Merad.

Sa cagnotte s’élève à ce jour à 710.741 euros de gains et de cadeaux.

« Les 12 coups de midi » : noms proposés pour l’étoile

Récapitulatif des noms déjà proposés : Tommy Lee Jones, Johnny Depp, Johnny Hallyday, Benoît Poelvoorde, Lio, Bruno Salomone, Alain Chabat, Jean-Paul Rouve, Olivier Baroux, Gérard Darmon, Samuel L. Jackson et JoeyStarr, Alexandre Astier, Jean-Claude Vandamme, Kad Merad.

Retrouvez « Les 12 coups de midi » aujourd’hui dès 12 heures puis en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de MYTF1.

