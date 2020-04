Mariah Carey, Vanessa Hudgens : que font les stars en confinement ?

0 ( 0 )



ANNONCES





En cette quatrième semaine de confinement, les utilisateurs TikTok sont plus que jamais résolus à respecter le #JeResteChezMoi. Et pourquoi ne pas mettre à profit ce temps pour créer, s’amuser et partager ses moments de vie sur TikTok ?

Les célébrités l’ont bien compris et redoublent d’efforts pour divertir leur communauté. Voici un petit aperçu de ce qu’il ne fallait pas rater chez nos « people » préférés en cette période de confinement…



ANNONCES





Cette semaine, Musique ! C’est accompagnée de sa mère que Vanessa Hudgens reprend la chorégraphie de la chanson Chachaslide de Ssica. C’est ici que ça se passe.

Tandis que Mariah Carey maintient sa forme en toute simplicité… même sur son vélo elliptique elle ne peut s’empêcher de fredonner.



ANNONCES





Jason Derulo reprend quant à lui la chorégraphie du challenge #toosieslide (plus de 35 millions de vues sur TikTok !) lancé par Drake, tout en nous faisant faire un petit tour du propriétaire. La vidéo est à retrouver ici.

Tyga nous montre comment il passe le temps et sa dernière trouvaille est plutôt cocasse.

Un nouveau challenge voit également le jour avec Rita Ora sur le son de sa nouvelle chanson #Howtobelonely.

Et chez les stars des podiums, Emily Ratajkowski s’amuse à mettre en scène son confinement sur un son de Akon qui en dit long : I’m Still Lonely.

Consultez les comptes et vidéos des créateurs TikTok en suivant les liens suivants :

@Vanessahudgens : https://vm.tiktok.com/t7YXQC/

@Mariahcarey : https://vm.tiktok.com/t7RJTg/

@Jasonderulo : https://vm.tiktok.com/t7Pr2n/@

Tyga : https://vm.tiktok.com/t7FcDF/

@Ritaora : https://vm.tiktok.com/tchkHG/

@Emrata : https://vm.tiktok.com/t7hjUJ/

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 0 / 5. Nombre de notes : 0 Aucune note

LIENS SPONSORISES