« Tous en cuisine » du 8 avril : Caroline Vigneaux est l’invitée de ce soir, Julie et Denis gagnants de Pékin Express parmi les familles !

« Tous en cuisine » avec Cyril Lignac vous donne rendez-vous ce soir, mercredi 8 avril 2020, dès 18h45 sur M6 et 6play. Bon ça, c’est dit !



Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe, rappelons que le chef cuisine chaque soir pour vous, et en direct de chez lui, 2 recettes ultra simples à réaliser que vous pouvez réaliser en temps réel à la maison.

Une expérience inédite et interactive. Un moment de partage, convivial et unique, à vivre en famille !



Lors de ces émissions, Cyril Lignac est accompagné :

👨‍🍳 De son commis, Jérôme Anthony, qui depuis sa cuisine à Nancy fait tout pour suivre à la lettre les bons conseils du chef.

👨‍🍳 De plusieurs familles dans différentes régions de France qui, elles aussi en duplex et en direct, essaient d’appliquer à la lettre les instructions du Chef.

👨‍🍳 Et d’invités surprises…

« Tous en cuisine » du 8 avril 2020 : et ce soir…

Et ce soir, on ne devrait pas s’ennuyer. L’invitée du jour n’est autre que l’humoriste et comédienne Caroline Vigneaux.

Et parmi toutes ces familles qui cuisinent depuis chez elles, vous n’aurez aucun mal à reconnaître Julie et Denis, les gagnants de Pékin Express.

»»» Recettes, ingrédients et ustensiles pour l’émission de ce soir EN CLIQUANT ICI.

