« Meurtres au paradis » du 6 avril : ce soir l’inspecteur Jack Mooney remplacé par….

« Meurtres au paradis » du 6 avril 2020. Ce soir une page se tourne pour « Meurtres au paradis ». L’épisode inédit qui nous sera proposé ce soir (« De Manchester à Sainte-Marie », ndrl) est synonyme de départ pour l’inspecteur Jack Mooney qui sera remplacé par l’inspecteur Neville Parker.



En attendant cette passation de pouvoirs, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV

« Meurtres au paradis » du 6 avril 2020 : votre épisode

Votre épisodes inédit est intitulé De Manchester à Sainte-Marie. En voici un bref résumé…

L’inauguration d’un nouveau complexe de luxe est interrompue lorsqu’une femme est trouvée électrocutée dans la baignoire de son hôtel – la porte de sa chambre verrouillée de l’intérieur. Cela ressemble à un suicide. Jack Mooney n’étant plus là pour confirmer les soupçons du commissaire Selwyn, Neville Parker est envoyé de Manchester pour clore l’affaire. Alors qu’il se rend compte que la vie à Sainte-Marie n’est pas pour lui, les preuves s’accumulent pour signifier qu’il ne s’agit pas d’un suicide mais d’un meurtre.



À propos du nouvel inspecteur

Neville Parker, le nouvel inspecteur venu tout droit de Manchester, va avoir beaucoup de mal à s’acclimater à Sainte-Marie. En cause un certain nombre d’allergies… Un rôle campé par l’acteur Ralf Little.

« Meurtres au paradis » c’est ce soir dès 21h05 sur France2.

