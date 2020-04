« Mon beau père et moi » c’est ce soir sur M6 (vidéo)

4.6 ( 9 )



« Mon beau père et moi » est un film de Jay ROACH sorti en 2001 dans les salles obscures françaises. Porté par Robert DE NIRO (Jack Byrnes), Ben STILLER (Greg Focker), Teri POLO (Pam Byrnes) et Owen WILSON (Kevin Rawley), il est en mode rediffusion ce soir sur M6 dès 21h05. À voir aussi en streaming via la fonction direct de 6PLAY.



Votre film en quelques lignes

Synopsis, résumé : Greg Focker, un modeste infirmier de Chicago, vit depuis deux mois avec la charmante Pam Byrnes et rêve d’officialiser leur union. Ravie de sa proposition, la jeune femme insiste pour un strict respect des règles bourgeoises : Greg devra obtenir l’accord de son père, Jack.

Deux semaines plus tard, le couple fait son apparition dans la luxueuse résidence des Byrnes. Accueilli à bras ouverts par la mère de Pam, Dina, Greg décèle d’emblée une certaine froideur chez Jack. Ce dernier ne compte pas « céder » sa fille chérie au premier venu.

Bien décidé à emporter la mise, Greg, nerveux, se met en quatre pour s’attirer la sympathie et le respect de son beau-père, ancien agent de la CIA, mais toutes ses amabilités, toutes ses plaisanteries tombent à plat face à cet homme crispé, possessif et paranoïaque.



3 choses à savoir sur le film

📽️ Le scénario du film s’inspire en fait du court métrage « Meet the parents » de Jay Roach

📽️ Gros succès en salles « Mon beau-père et moi » a généré 305 millions de dollars de recettes à travers le monde

📽️ Au départ le scénario du film avait été écrit pour Jim Carrey. Ben Stiller hérita finalement du rôle ce qui obligea les scénaristes à revoir un peu leur copie.

« Mon beau père et moi » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film

