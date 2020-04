Plus belle la vie : ce soir, Sacha de retour, Luna remarche (résumé + vidéo de l’épisode 4046 PBLV du 27 avril 2020)

4.1 ( 11 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4046 du lundi 27 avril 2020 – Une nouvelle semaine démarre mais il s’agit de la dernière d’épisodes inédits de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Avant le passage en mode rediffusions dès lundi prochain, ce soir c’est un évènement au Mistral ! En effet, alors que Sacha est de retour et choqué d’apprendre qu’Andrès n’était autre que Pavel, Luna remarche et fait ses premiers pas debout sur la place !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4046

Andrès montre à Irina les tests adn avant de s’évanouir. Paniquée, elle l’accompagne aux urgences et révèle leur secret à Léa. Luna apprend par Babeth qu’Andrès s’est fait tier dessus et angoisse. Face à Revel et ses collègues, Irina se couvre et prétend que Pavel était armé et menaçant. Avec Bertrand, Luna quitte son fauteuil roulant pour des béquilles. C’est un grand jour, assombri cependant par ce qui arrive à Andrès, mais l’accueil des Mistraliens auprès de Luna est émouvant…

Thomas, mal, cache à Riva l’identité de l’usurpateur. Il demande l’aide d’Eric pour retrouver la trace de Steven et lui raconte comment ils se sont connus. Eric l’aide à éplucher ses comptes pour le traquer, et remarque que Steven mène une vie dissipée et s’est rendu plusieurs fois dans un bar Marseillais…



Jimmy convainc Nathan de se lancer et de sortir de la friend zone. Il doit proposer à Sabrina deux places pour un spectacle, mais elle insiste pour y aller avec quelqu’un d’autre…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4046 du 27 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

