Audiences TV prime 26 avril : « Hôtel Transylvanie 2 » leader devant « La guerre des boutons », carton pour « La cuisine au beurre »

Audiences TV prime 26 avril 2020. Hier soir, sur les « grandes » chaînes, les téléspectateurs avaient le choix entre deux films de cinéma : « Hôtel Transylvanie 2 » sur TF1 et « « La guerre des boutons » sur France 2. Mais d’autres films ont créé la surprise…



Mais c’est le film proposé par TF1 « Hôtel Transylvanie 2 » qui s’est imposé avec 4.46 millions de téléspectateurs pour 17.5 % de part de marché sur l’ensemble du public.

Audiences TV prime 26 avril 2020 : autres chaînes

France 2 est deuxième avec « La guerre des boutons » version Yann Samuell. En mode rediffusion, lui aussi, il a été vu ou revu par 3.28 millions de personnes soit 13.4% des téléspectateurs.



France 3 complète le podium avec sa série « Inspecteur Barnaby ». Hier soir le premier épisode de la soirée a pu compter sur son lot de fidèles avec 3.23 millions de téléspectateurs et 12.8% de part d’audience moyenne sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndlr).

M6 suit avec son magazine « Zone interdite ». Hier soir seconde et dernière partie de l’enquête sur les Français partis au soleil. Elle a fait rêver (ou pas) 2.08 millions de personnes pour une part de marché de 8.5%

Belles surprises pour les grands classiques

Deux grands classiques du cinéma ont réalisé d’excellentes performances….

Arte tout d’abord qui, comme souvent, complète le TOP 5. Hier soir la chaîne franco-allemande proposait une rediffusion du film « La Fille de d’Artagnan » de Bertrand Tavernier. Emmené par Sophie Marceau, Philippe Noiret et Claude Rich, il a convaincu 1.47 million de nostalgiques (pda 6.1%)

Carton également pour C8 avec un film culte du cinéma français « La Cuisine au beurre ». Signé Gilles Grangier, cette comédie portée par Fernandel et Bourvil a fait rire aux éclats 1.24 million de Français, soit 4.9% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.

