« N’oubliez pas les paroles » du 4 avril : déjà 101.000 euros pour Arsène en seulement 7 victoires (vidéo)

« N’oubliez pas les paroles » du 4 avril 2020. Et si Arsène intégrait le top 16 des plus grands maestros de NOPLP en un temps record ? S’il est encore un peu tôt pour s’enflammer, force est de constater que son ascension est fulgurante. Déjà 101.000 euros de gains en seulement 7 victoires. Du pur délire !



En cette soirée de samedi, il a fait tomber 40.000 euros de plus dans sa besace, à raison de 20.000 euros pour chacun des deux numéros proposés ce soir.

Ainsi, et après 7 victoires seulement, il atteint déjà 101.000 euros et s’approche du classement des 16 plus grands maestros.



Il ne lui manque en effet plus de 60.000 pour espérer intégrer ce fameux classement synonyme de qualification pour les prochains masters.

Classement des 16 plus maestros

(Re)voici le classement provisoire

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 €

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

12 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 €

14 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

15 Toni (mars 2020) : 162 000 €

16 Julien (juin 2015) : 161 000 €

« N’oubliez pas les paroles » du 4 avril : vidéo

Petit extrait vidéo de l’émission de ce soir

Cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran ? Découvrez-là sur Twitter

« N’oubliez pas les paroles » : accès aux replay

Rendez-vous sur France.TV pour voir ou revoir les deux émissions de ce soir en REPLAY

🎤 Accès au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien

🎤 Accès au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien

« N’oubliez pas les paroles » revient lundi dès 18h40 sur France 2 et France.TV.

