EXCLU Plus belle la vie en avance : Irina prend Luna en otage, un personnage surprenant de retour (infos PBLV )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 245 avril Ca sent vraiment la fin pour Pavel dans trois semaines dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » ! En effet, si vous êtes impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Et on peut vous dire que dans trois semaines, Luna va être prise en otage par Irina, prête à tout pour avoir Andrès !

En effet, Irina annonce à Jean-Paul qu’Andrès n’est autre que le fameux Pavel. Mais elle lui confie qu’elle ne veut pas l’arrêter avec la police française : elle veut le tuer ! Jean-Paul essaie quand même de monter une opération avec Patrick et Xavier Revel, mais Irina prend Luna en otage !



Jean-Paul parvient à faire entendre raison à Irina. Elle relâche Luna mais cette dernière décide finalement de prévenir Andrès, qui échappe ainsi au piège tendu par la police ! Il propose à Luna de s’enfuir avec lui.

Pendant ce temps là, un personnage surprenant fait son retour au Mistral : Jimmy Moon. Il devient coach en relations amoureuses et prend sous son aile Rochat, Léo, Franck et Nathan.

Quant à Samia, elle se heurte aux conflits politiques en voulant faire adopter un projet de baby-sitting social. Et Thomas continue de s’enfoncer dans ses mensonges…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 6 avril sur France 3

Luna annonce à Andrès qu’elle ne veut plus le voir, mais elle ne peut pas s’empêcher de s’inquiéter pour lui. Patrick qui veut interroger les proches et contacts de Pavel, arrête Anton. Ce dernier protège Pavel de l’observation d’Irina, qui tente de déceler le chef. De son côté, Boher essaie de pousser Irina dans ses retranchements sentimentaux. Revel gagne la confiance de Patrick en mettant la pression à tous ceux qui sont arrêtés sans peur des représailles de Pavel…

Samia découvre son travail de première adjointe, et surtout les doléances personnelles des Mistraliens. Seule Claire se refuse à lui demander quoique ce soit, et pourtant, c’est elle qui en aurait le plus besoin, elle qui n’a pas de logement. Le soir, Samia retrouve Hadrien en appel en visio mais ils sont vite interrompus…

C’est le premier jour pour Mouss qui devient le surveillant de Scotto. Il marque des points devant les élèves, mais Mila reste fermée…

