« Zone Interdite » du 5 avril : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

5 ( 6 )



ANNONCES





« Zone Interdite » du 5 avril 2020. Ce soir votre magazine « Zone Interdite » vous donne rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou ou en replay et streaming gratuit sur 6PLAY. Le thème de la semaine « Naissances extraordinaires et retours dans la jungle : les zoos au secours des espèces en danger ».



ANNONCES





« Zone Interdite » du 5 avril 2020 : sommaire et reportages

Depuis l’extinction des dinosaures, jamais la planète n’a perdu ses espèces animales à un rythme aussi effréné. 60% des animaux sauvages ont disparu ces quarante dernières années. En France, des hommes et des femmes se battent pour sauver les espèces les plus menacées. Pour y parvenir, soigneurs et vétérinaires doivent à tout prix les faire se reproduire. Chaque naissance est un défi dans des zoos qui deviennent, pour l’occasion, de véritables maternités.

En exclusivité, nous avons assisté à la naissance de l’unique bébé orang-outan du pays, à la Ménagerie du Jardin des Plantes, à Paris. Alors que dans son milieu naturel, dans les forêts d’Asie du Sud-Est, l’espèce pourrait s’éteindre dans les prochaines décennies, la gestation de Théodora, 30 ans, star de la ménagerie, est suivie de très près par Christophe. Mais entre caprices alimentaires et sautes d’humeurs, la femelle orang-outan met les nerfs de son soigneur à rude épreuve.

En Bretagne, au parc de Branféré, Vanessa, vétérinaire, est en charge de la gestation d’Ola, hippopotame d’une variété rare. À l’état sauvage, en Afrique de l’Ouest, il ne reste plus que 2 500 individus de cette espèce naine, deux fois plus petite qu’un hippopotame classique. C’est une grande première pour le zoo et pour Vanessa. La vétérinaire va vivre les émotions d’une grossesse à risque et d’une mise bas extraordinaire.



ANNONCES





Au zoo de la Citadelle de Besançon, dans l’est de la France, toute l’équipe est mobilisée 24h/24 pour la naissance d’un propithèque couronné, une espèce de lémurien rarissime. Ces animaux sont aussi attachants que fragiles, et le zoo va se transformer en service de néo-natalité. Couveuse, biberons toutes les heures, vétérinaires et soigneurs vont tout mettre en œuvre pour la survie du petit après une naissance mouvementée.

Nous avons également suivi l’incroyable défi de Raphaël, en République démocratique du Congo. Le vétérinaire français travaille dans un sanctuaire qui recueille les petits bonobos, les primates les plus évolués du règne animal. Avec son équipe, Raphaël va réintroduire dans la nature un groupe de seize bonobos qui ont été élevés, ou qui sont nés dans le sanctuaire. Pour mener à bien cette opération unique au monde, Raphaël va vivre une aventure de 800 kilomètres en camion, en avion et même en pirogue jusqu’au site de réintroduction. Une expédition risquée et des moments d’intense émotion pour le vétérinaire et son équipe.

Teaser vidéo

On vous propose quelques images de votre émission de ce soir…

Naissances extraordinaires et retours dans la jungle : les zoos au secours des espèces en danger, c'est demain à 21:05 dans #ZoneInterdite 🦒🦓🦧 pic.twitter.com/LxbROqlRLI — M6 (@M6) April 4, 2020

« Zone Interdite » c’est ce soir dès 21h05 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES