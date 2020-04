Plus belle la vie : ce soir, Irina au chevet d’Andrès (résumé + vidéo de l’épisode 4047 PBLV du 28 avril 2020)

4.4 ( 7 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4047 du mardi 28 avril 2020 – Ce soir Pavel est au plus mal à l’hôpital, entre la vie et la mort, dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». Sa fille, Irina, est à son chevet et lui fait une déclaration, espérant qu’il se batte et qu’il reste en vie… Mais alors qu’elle culpabilise, Andrès fait un arrêt cardiaque !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4047

Irina est mal à l’aise dans son rôle d’héroïne qui a fait tomber Pavel. Elle retrouve Luna à l’hôpital, comme elle, inquiète pour Andrès. Léa leur annonce qu’il est en réanimation, toujours entre la vie et la mort. Irina culpabilise de l’avoir abattu alors qu’il n’avait pas d’arme. Elle est effondrée à son chevet. Patrick s’interroge sur la version de légitime défense. Irina s’excuse auprès de Boher d’avoir été si dure avec lui mais ne lui dit toujours pas la vérité…

Hadrien est heureux de retrouver Samia, qui elle, est à fond dans son mandat. Elle promet des bus sociaux de service public pour les quartiers défavorisés à une copine de Mila. Hadrien voudrait bien lui parler d’eux deux, mais Samia est lancée dans son sujet…



Jimmy veut apprendre à ses élèves à mettre en valeur leur corps. Chacun se lance dans l’imitation de son idole. Nathan se lâche…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4047 du 28 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

