Audiences TV prime 27 avril : carton pour « Asterix et Obelix » sur TF1, W9 en forme avec « Twilight – Chapitre 2 »

Audiences TV prime 27 avril 2020. Pas de surprise ce matin à la lecture des chiffres de l’audimat pour la première partie de soirée de ce lundi. Le film proposé par TF1 « Astérix et Obélix contre César » s’impose sans forcer avec 6.45 millions de téléspectateurs pour 25.4% de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).



Audiences TV prime 27 avril 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et sa série « Meurtres au paradis ». L’épisode inédit affiche 4.87 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 17.6%. Moyenne sur l’ensemble des deux épisodes 3.96 millions.

Quant au film de M6 « Mon beau père et moi », il a convaincu 1.91 million de cinéphiles soit 7.4 % des téléspectateurs.



Arte performe avec la rediffusion du film « Opération Jupons » de Blake Edwards. Porté par Cary Grant et Tony Curtis, il a rassemblé 1.45 million de nostalgiques soit 5.6% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant leur petit écran.

Soirée difficile pour France 3 avec « Le monde de Jamy ». En mode rediffusion ce numéro consacré à ces animaux qui nous font du bien n’a réuni que 1.33 million de personnes soit à peine 5.3 % des téléspectateurs.

Au dessus du million, on retrouve France 5 avec un grand classique du cinéma, le film « Symphonie pour un Massacre » de Jacques Deray. Il a été vu ou revu par 1.29 million de téléspectateurs (pda 4.9%)

Notez aussi le succès de W9 avec « Twilight – Chapitre 2 : Tentation ». 1.06 million d’inconditionnels ont répondu à l’appel. La part d’audience moyenne atteint 5.2% sur l’ensemble du public.

