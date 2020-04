Les Marseillais : Paga en dépression, il a failli être interné

4.3 ( 8 )



ANNONCES





C’est une période compliquée que Paga, star des Marseillais de W9, a du affronter. En effet, à l’occasion d’un live sur le réseau social Instagram, Paga a confié avoir souffert d’une grave dépression et qu’il a même failli être interné !

« Je me suis levé le matin et j’ai commencé à avoir des idées noires. Je faisais que pleurer. Je voulais que dormir. Je me posais des questions existentielles. Mon cerveau, il se déconnectait. Je broyais du noir » a expliqué Paga sur Instagram.



ANNONCES





Et après consultation d’un psy, Paga a suivi un lourd traitement d’antidépresseur.

« J’ai eu des périodes où je me demandais de ce que je faisais là. J’ai vu un psychiatre. Il m’a dit : ‘Soit vous prenez des cachets, soit on vous interne dans un mois’ (…) J’ai pris des grosses doses. J’en prenais même en tournage, personne ne savait » a-t-il confié.



ANNONCES





Paga est également revenu sur sa relation avec Adixia, son ex : « Avec Adixia, on entretient une relation banale. Si elle a des questions à me poser, elle m’appelle. Mais sinon rien de fou. Je sais qu’elle fait sa vie, je fais la mienne. On aurait pu être compatible avant mais j’ai trop souffert dans cette relation »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES