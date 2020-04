Quotidien : Yann Barthès interroge Zahia Dehar, il reçoit un flot de critiques (VIDEO)

4.5 ( 8 )



Hier soir dans son émission « Quotidien » sur TMC, Yann Barthès a fait le choix étrange d’interviewer Zahia Dehar depuis son domicile de Londres, où la jeune femme est confinée seule. Interroger l’ancienne escort-girl aujourd’hui devenue actrice n’a pas du tout été du goût des téléspectateurs de « Quotidien », qui n’ont pas compris le choix de l’animateur.

En effet, chaque soir, Yann Barthès reçoit une personnalité en visioconférence, qui donne donne ses idées livres, séries, films et jeux de société pour tenir le coup du confinement. Et ce jeudi, c’était au tour de Zahia Dehar de donner ses bons tuyaux.



« Je cuisine et ça me prend beaucoup de temps comme je n’ai pas l’habitude. Sinon, je fais mes cours de théâtre par Whatsapp avec mon coach et je dors beaucoup » a expliqué Zahia quand Yann Barthès lui a demandé comment elle occupait ses journées.

Elle a ensuite assuré ne pas sortir de chez elle alors que les anglais « ne respectent pas le confinement ».



« La dernière fois que je suis allée dehors, que j’ai vu le soleil, c’était il y a 10 jours » a-t-elle assuré.

Zahia n’a rien dit d’exceptionnel et pourtant les internautes se sont déchaînés contre elle sur les réseaux sociaux, reprochant à Yann Barthès d’avoir fait le choix de la recevoir, certains la qualifiant de « vide ».

VIDEO Zahia Dehar dans Quotidien

Les Tweets contre Zahia dans Quotidien

zahia est en trending après son interview dans quotidien. la violence des tweets à son sujet est inouïe. entre les un·e·s qui "doutent" qu'elle sache lire et les autres qui s'énervent qu'on "glorifie une pute de luxe", c'est ignoble. — nora bouazzouni (@norabz) April 16, 2020 Donc #Quotidien passe d’un économiste très intéressant à une interview de Zahia.

Bordel mettez un message de prévention, la chute dans le vide est brutale ! #ridicule — Nathan ⭐️⭐️ B. (@itsNathanB) April 16, 2020 Passionné d'astronomie, je n'ai pourtant jamais assisté à un tel vide sidéral que l'interview de Zahia dans #Quotidien 😱 — Ziegler Toby (@Phergoph) April 16, 2020

