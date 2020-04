Les 12 coups de midi : Eric accusé de tricherie ! Le candidat répond

3.4 ( 42 )



Les 12 coups de midi infos Eric – Eric, actuel Maître de Midi du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi », serait-il avantagé par la production ? C’est ce que laissent entendre certains téléspectateurs sur les réseaux sociaux tandis que d’autres pensent qu’il y a tricherie concernant les étoiles mystérieuses puisque les noms des célébrités qui s’y cachent sont toujours révélés très tôt sur internet.

Mais dans une interview pour Femme Actuelle, Eric a tenu à répondre à ses détracteurs et a démentir les accusations de tricherie.



« Les tournages ont lieu bien avant la diffusion et il y a un tel décalage qu’il est impossible de tricher en regardant les indices sur Internet si cela a fuité à cause d’un spectateur présent dans le public. Quand l’Etoile mystérieuse est révélée, cela veut dire qu’elle a déjà été trouvée, et c’est toujours moi qui la découvre. » a déclaré Eric.

Mais ces accusations sont régulières et Eric n’est pas le seul Maître de Midi à en être la victime. C’était déjà le cas pour les grands Maîtres précédents.



Rappelons qu’Eric est actuellement, comme tout le monde, en confinement et qu’il s’inquiète pour sa femme, qui continue de travailler puisqu’elle est secrétaire médicale (voir notre article).

