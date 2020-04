Plus belle la vie : ce soir, Irina attaquée au couteau ! (résumé + vidéo de l’épisode 4040 PBLV du 17 avril 2020)

4.2 ( 14 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4040 du vendredi 17 avril 2020 – Irina va-t-elle mourir ce vendredi soir dans votre série « Plus belle la vie » ? Alors que la jeune femme retrouve Jean-Paul devant le commissariat, elle est victime d’une attaque au couteau ! Jean-Paul a juste le temps de sauver la vie de celle qu’il aime…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4040

Luna met sa mère au défi de mettre sa menace à exécution. Mirta renonce. Irina se rapproche un peu plus de Pavel. Stéphane, le sous-fifre de Samir veut la poignarder, mais Boher l’en empêche in extremis. Arrêté, Stéphane, en manque de méthadone, refuse de donner le portrait de son commanditaire à Revel et Patrick. Boher ne veut plus lâcher Irina d’une semelle pour assurer sa protection. Ils sont plus amoureux que jamais…

Samia cherche toujours à interdire l’arrêté sur la mendicité. Ce sont les Mistraliens qui ont l’idée de jouer aux mendiants pour déstabiliser la police et montrer leur protestation. Si bien que le conseil respecte la vox populi et Lougane se sent obligé de ne plus faire appliquer la loi. Barrault enrage…



Thomas, qui a passé la nuit seul dans Marseille, est arrêté pour avoir loué une voiture, fait des excès de vitesse et des dégâts. Thomas nie mais ne se souvient de rien…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4040 du 17 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

