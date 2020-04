« The Voice » du 4 avril 2020 : découvrez le début des KO en vidéo !

4.6 ( 11 )



ANNONCES





« The Voice » du 4 avril 2020. Top c’est parti, enfin presque. C’est ce soir que l’épreuve des KO déboule enfin sur TF1. Initialement programmée pour le 28 mars mars, l’épreuve a finalement été décalée pour les raisons que vous connaissez tous désormais et sur lesquelles nous ne reviendrons pas une nouvelle fois.



ANNONCES





Après l’étape des battles, les quatre coachs, Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine, vont encore devoir faire face à des choix difficiles et prendre les bonnes décisions pour avancer dans la compétition.

Avant de vous proposer les premiers moments de cette épreuve en vidéo, petit rappel sur ce qui change ou pas cette année.

« The Voice » du 4 avril 2020 : les règles des KO !

Cette année, les règles évoluent puisque chaque coach présentera sur scène les sept talents de son équipe sur une chanson choisie par les talents eux-mêmes. Chaque talent est donc responsable de son destin dans The Voice ! Aux portes de la demi-finale, ils n’ont pas le droit à l’erreur !



ANNONCES





A l’issue de chaque K.O., deux possibilités :

– Le coach buzze et son talent est qualifié pour la suite de la compétition ;

– Le coach ne buzze pas et décide de mettre un terme à son aventure. Le talent quittera aussitôt le concours car aucun vol de talent ne sera possible.

Vidéo

Et on peut d’ores et déjà vous dire que l’émotion sera plus que jamais au rendez-vous ce soir. Les larmes vont couler car ces séparations inévitables qui s’annoncent pourraient être assez douloureuses pour certains.

Voici les premiers moments de l’émission de ce soir…

Si cette vidéo ne s’affiche pas, retrouvez-là sur Twitter ou sur Facebook.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES