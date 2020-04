4.5 ( 8 )



ANNONCES





Déprogrammation du 4 avril 2020. Vous recherchez le noms des invités et des chroniqueurs de « On n’est pas couché » de ce soir ? Peine perdue ! Pas d’émission cette semaine encore pour cause de coronavirus. Pour mieux coller à l’actualité, les émissions sont en effet enregistrées chaque jeudi. Et depuis le confinement aucun enregistrement n’est possible.



ANNONCES





Une fois le confinement terminé, les enregistrements devraient pouvoir rependre. Des émissions inédites pourront alors être diffusées chaque samedi soir en seconde partie de soirée même si le programme semble vivre ses dernières heures…

Déprogrammation du 4 avril : « On n’est pas couché » remplacé par la pièce « Je préfère qu’on reste amis »

Et à la place de « On n’est pas couché » France 2 dégaîne la pièce de Laurent Ruquier « Je préfère qu’on reste amis » avec Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal.



ANNONCES





En voici une brève présentation : La fleuriste Claudine (Michèle Bernier) – Cloclo pour les intimes – et Valentin (Frédéric Diefenthal) sont amis depuis quelques années. Mais, car il y a un mais, Claudine ne veut plus garder secret l’amour qu’elle éprouve pour son très cher ami Valentin. Alors, c’est décidé, elle va lui déclarer sa flamme. Malheureusement, Valentin ne l’aime pas, en tout cas pas d’amour ; c’est pourquoi tergiversant quelque peu, et pour minimiser son « non amour », il rétorque d’un « Je préfère qu’on reste amis ». La réponse tombe comme un couperet. Elle est humiliante et va être le déclencheur de maints rebondissements et révélations.

Découvrez-en quelques images tout de suite…

« On n’est pas couché » : vidéo replay

Quant à ceux qui sont en manque de « On n’est pas couché », on vous a sélectionné une petite vidéo replay d’une émission de la saison actuelle. Découvrez un extrait vidéo du débat entre Frédéric Beigbeder et Georges-Marc Benamou autour du cas Matzneff.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES