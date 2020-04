« This Is Us » la série familiale par excellence débarque sur M6 dès le 30 avril (vidéo)

5 ( 5 )



« This Is Us » la série familiale par excellence débarque sur M6 dès le 30 avril prochain. Elle sera diffusée chaque jeudi soir en seconde partie de soirée. Enfin sauf énième déprogrammation cela va de soi.



Enceinte de triplés, Rebecca Pearson a vécu une grossesse difficile. Ses bébés naissent finalement pile le jour du 36e anniversaire de son mari, Jack. La série nous fait partager la vie de cette famille presque ordinaire à travers différentes époques.

« This Is Us » : présentation

Enceinte de triplés, Rebecca Pearson a vécu une grossesse difficile. Ses bébés naissent finalement pile le jour du 36e anniversaire de son mari, Jack. La série nous fait partager la vie de cette famille presque ordinaire à travers différentes époques. D’abord, Rebecca et Jack, les parents, que l’on découvre durant les premiers temps de leur mariage, puis de la naissance de leurs triplés à l’enfance de ces derniers. Par ailleurs, on suit aussi l’histoire des enfants devenus adultes : Kevin, le beau gosse, moins couvé de la fratrie car il ne semblait pas rencontrer de difficultés particulières, Kate, la fille à son papa qui a toujours lutté contre ses problèmes de poids, et Randall, l’enfant précoce, l’outsider de la famille, l’enfant dont le prénom ne commence pas par un K.

UNE SÉRIE, MULTI RECOMPENSÉE

45 VICTOIRES ET 160 NOMINATIONS DONT :



— EMMY AWARDS —

Meilleur Acteur dans une Série Dramatique : Sterling K.Brown en 2017

— GOLDEN GLOBES —

Meilleur Acteur dans une Série Dramatique : Sterling K.Brown en 2018

— TELEVISION CRITICS CHOICE TELEVISION AWARDS (TCA AWARDS) —

Meilleure nouvelle série en 2016

— SCREEN ACTORS GUILD AWARDS —

Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series en 2018 et 2019

— PEOPLE’S CHOICE AWARD —

Nouvelle série dramatique favorite en 2017

— WRITERS GUILD OF AMERICA AWARDS (WGA AWARDS) —

Meilleur épisode d’une série dramatique : Vera Herbert pour le scénario de l’épisode 9 Hallucinations (The Trip)

Le saviez-vous ?

❱ Dan Fogelman, le showrunner et producteur exécutif de “This is us”, est aussi l’auteur et les metteurs en scène de “Crazy, Stupid, Love”.

❱ La saison 1 a réuni 15.3 millions de téléspectateurs (Live+7.). Il s’agit de la série N°1 aux USA sur la cible commerciale des 18-49 ans.

❱ La diffusion de la 4e saison vient de s’achever aux USA et la série est déjà renouvelée pour une 5e et 6e saison. Pour rappel, la série a reçu la commande de 3 nouvelles saisons dès la saison 3… Fait rarissime dans l’industrie des séries.

« This Is Us » : vidéo teaser saison 1

On finit par des images…

« This Is Us » débarque sur M6 à compter du 30 avril prochain et bien sûr sur 6play pour le streaming vidéo et le replay.

