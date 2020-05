5 choses à savoir sur « Stars 80 », le film proposé par TF1 ce soir

5 ( 2 )



ANNONCES





« Stars 80 » au programme TV de ce jeudi 21 mai 2020. Ce soir à la télé, ne manquez pas la rediffusion du film de Frédéric Forestier « Stars 80 » avec Richard Anconina (Vincent Richet ), Patrick Timsit (Antoine Miller ), Bruno Lochet (Willy) mais aussi une pléiade de stars de la chanson. Parmi eux : Lio, François Feldman, Jean-Luc Lahaye, Jeanne Mas, Gilbert Montagné, Sabrina, Début de soirée, Desireless…



ANNONCES





« Stars 80 » : votre film

Synopsis : Vincent et Antoine sont deux fans des années 80. Ils dirigent une petite société de spectacle qui fait tourner des sosies dans toute la France. Entre déboires sentimentaux et caprices de leurs pseudo vedettes, l’affaire finit par décliner. A la veille du dépôt de bilan, ils retrouvent un carton de vieux 45 tours : Jeanne Mas, Jean-Luc Lahaye, Lio, Desireless, Peter et Sloane, François Feldman, Images, Sabrina, Gilbert Montagné… tous les tubes des années 80 ! Immédiatement, l’étincelle jaillit : pourquoi ne pas faire remonter sur scène les vraies stars des années 80 ?

5 choses à savoir sur « Stars 80 »

– De la genèse de l’histoire… En réalité, le film relate l’histoire de deux producteurs, Hugues Gentelet et Olivier Kaefer, lesquels, en 2006, décident de monter la RFM Party 80. Ce spectacle a pour ambition de réunir sur scène les chanteurs mythiques des années 80 avec leurs plus grands tubes. Afin d’être certains de voir le public adhérer à cette idée, ils demandent à Cookie Dingler, Sabrina, Lio, Jean-Pierre Mader et Emile et Images de donner cinq concerts gratuits. Devant le succès rencontré lors de ces prestations, la tournée est lancée dans les plus grandes salles de France avec, comme point d’orgue, le Stade de France le 17 mai 2008.



ANNONCES





– Au départ c’est Kad Merad et José Garcia qui devaient camper les rôles principaux. Ils sont finalement revenus à Richard Anconina et Patrick Timsit.

– Lors de sa sortie en salles en 2012, le film a attiré 1 866 509 spectateurs

– Lors de sa dernière diffusion sur TF1, c’était en décembre 2017, le film avait encore cartonné malgré son statut de rediffusion. Verdict : 5.44 millions de téléspectateurs pour 23% de part de marché.

– Stars 80 la suite est sorti sur les écrans est le 6 décembre 2017. Cette suite aura été un échec commercial avec à peine plus de 325.000 entrées.

Bande-annonce officielle

Et on finit comme toujours avec la bande-annonce officielle du film

Replongez-vous dans l’ambiance des années 80 ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES