« Le cave se rebiffe » avec Jean Gabin : votre film de l’après-midi sur France 3

On poursuit avec les grands classiques du cinéma français, des films issus de notre patrimoine. En cet après-midi du jeudi 21 mai 2020, (re)découvrez « Le cave se rebiffe » de Gilles Grangier avec Jean Gabin, Françoise Rosay et Bernard Blier.



« Le cave se rebiffe » : synopsis

L’histoire… Eric et sa maîtresse Solange, qui en ont assez de la médiocrité de leur existence, voudraient monter une « affaire » de fausse monnaie. Pour y parvenir, il leur faut s’assurer le concours de Robert, un graveur hors pair. Mais cet « artiste » est aussi le mari de Solange. Deux des complices d’Eric voient encore plus grand et pensent que l’affaire serait moins risquée en s’attachant les services du plus grand spécialiste en la matière, « le Dabe ». Ils lui font quitter son île tropicale et, repéré par la police dès son arrivée, le Dabe s’installe chez Charles, un des complices. C’est lui qui parvient à convaincre Robert, qu’il appelle « Le Cave »…

Le saviez-vous ?

– Tiré du roman homonyme d’Albert Simonin, « Le cave se rebiffe » n’est autre que l’adaptation du deuxième volet de la trilogie Max le Menteur mais à une exception près : le personnage de Max le Menteur disparaît dans le film.

– Succès public, le film a attiré 2.8 millions de spectateurs en France



– Le film sorti en noir et blanc en 1961 a fait l’objet d’une version colorisée en 1995

Vidéo

Quelques images du film, mais pas que…

« Le cave se rebiffe » cet après-midi dès 13h50 sur France 3.

