« Alex Hugo » du 6 mai 2020. Et une nouvelle diffusion de l’épisode « Marche ou crève » de la série « Alex Hugo » ce soir sur France 2. Diffusé une première fois en Août 2018, cet épisode a été rediffusé il n’y a pas si longtemps puisque c’est en octobre dernier que la chaîne l’avait de nouveau glissé dans sa grille.



À voir ou à revoir sur France 2 dès 21h05 ou en replay et streaming gratuit sur France.TV

« Alex Hugo » du 6 mai : votre épisode

Alors qu’il descend un torrent en kayak, Alex Hugo assiste à la chute d’un homme depuis le haut des gorges… L’homme s’apprêtait à participer avec cinq autres candidats à un stage d’entreprise réputé très difficile. Un poste très convoité est à la clé de la compétition… Vite persuadé qu’il s’agit d’un meurtre et que l’assassin se trouve parmi les candidats du stage, Alex va prendre la place du mort, dans le décor à la fois magnifique et hostile du fort Saint-Paul, un puissant bâtiment perché au bord du vide. Et se retrouver parmi les sociopathes prêts à tout pour écraser leur prochain. Parmi eux, le tueur rôde… Une confrontation qui le ramène à cette violence sournoise qu’il a justement cherché à fuir en se réfugiant dans les montagnes.



Vidéo

Découvrez maintenant le teaser vidéo tel qu’il avait été publié en 2018.

« Alex Hugo » en mode rediffusion ce soir sur France 2. Serez-vous toujours aussi nombreux ?

