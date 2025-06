Alex Hugo du 3 juin 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Alex Hugo du 3 juin 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 3 rediffuse des épisodes de la série « Alex Hugo ». Au programme, deux anciens épisodes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 3 juin 2025 : vos épisodes

Saison 9 épisode 3 « Cold case » : À la fonte des neiges, le corps d’une femme est retrouvé. La victime serait décédée depuis plus de 25 ans. Alex et Leblanc prennent en main l’enquête et mettent la main sur une lettre manuscrite, rédigée par une certaine Mathilde, une amie de la défunte. En poursuivant ses investigations, Alex découvre que Mathilde fait aujourd’hui partie de la police. Informée, celle-ci décide de reprendre l’affaire et rejoint Lusagne sans tarder. Entre méfiance et coopération, les deux enquêteurs vont devoir apprendre à se faire confiance pour remonter le fil d’un drame survenu près de trente ans plus tôt, lorsque débarquait à Lusagne une jeune militante idéaliste, entourée d’autres « écoguerrières »…

Avec Samuel Le Bihan, Mikaël Fitoussi, Fabien Baïardi, Anne Charrier, Isabelle Leprince, Julie Victor, Caroline Borderieux, Adrien Malvoisin



Saison 6 épisode 3 « Le prix de la liberté » : En pleine montagne, à quelques dizaines de kilomètres de Lusagne, un dangereux criminel parvient à s’évader du fourgon qui le transporte. Après avoir neutralisé les policiers et le conducteur, il entraîne de force deux autres détenus dans sa fuite. Tandis qu’ils s’enfoncent dans un massif sauvage, à cheval entre la France et l’Italie, la criminelle de Marseille verrouille la région. C’est alors qu’Angelo voit ressurgir une silhouette inquiétante de son passé : Tiago, chef d’un clan gitan, vient d’installer son campement au pied du village…

Avec Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Michaël Fitoussi, Maryline Canto