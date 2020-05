« The Resident » du 6 mai 2020 : vos 3 épisodes de ce soir

4.9 ( 8 )



« The Resident » du 6 mai 2020. Suite de la saison 1 de votre nouvelle série médicale « The Resident » dont la première soirée a convaincu jusqu’à 6 millions de Français (audience consolidée, replay inclus). Ce soir 3 nouveaux épisodes inédits à suivre dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Au programme ce soir les épisodes « L’éclipe » dès 21h05; « Une affaire de famille » dès 21h55; puis « Jour d’adoption » dès 22h45.

« The Resident » du 6 mai 2020 : vos épisodes

« L’éclipse » : Les tremblements de Randolph sont de retour. Il décide donc de faire appel à Mina pour l’assister dans ses opérations. Un sportif de haut niveau est admis à l’hôpital, placé dans l’aile réservée aux personnalités importantes. Cependant, il franchit la ligne blanche avec Nic. Un cancer des poumons au stade terminal est diagnostiqué chez un homme âgé de 70 ans. Il souhaite rentrer chez lui profiter du temps qu’il lui reste, ce que Conrad accepte. En revanche, Hunter s’y oppose et souhaite qu’il entame un traitement invasif.

« Une affaire de famille » : Le bal de charité de l’hôpital est perturbé par l’irruption d’une femme, visiblement sans domicile. Elle erre, en état de psychose. Elle a été déposée illégalement par un autre hôpital. En fait, elle est issue d’une très riche et éminente famille de Géorgie. Nic et Conrad constestent le diagnostic original, inhérent à son cas. Devon reçoit ses parents dans l’optique d’avancer sur les préparatifs de son mariage avec Priya, mais des désaccords voient le jour. Micah a développé de profonds sentiments pour Mina.



« Jour d’adoption » : Quand l’ex-fiancée de Conrad est admise aux urgences, Nic commence à se poser des questions sur leur complicité. Claire communique à Randolph sa décision de licencier les médecins ayant un taux de complication supérieur à la moyenne lors d’interventions. A cet effet, elle a également installé des caméras dans les blocs opératoires. Lily demande à Nic de lui recommander des médecins qui pourraient avoir un œil neuf sur son cas car elle a de moins en moins confiance en Lane.

Vidéo

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici quelques images de votre soirée. L’occasion pour Conrad de remettre un patient à sa place….

"Vous avez tort c'est du harcèlement" 😠

Conrad remet en place un patient qui a franchi la limite ! ⚡

La suite de #TheResident c'est demain à 21:05 !pic.twitter.com/S5JfPyXTfZ — TF1 (@TF1) May 5, 2020

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Twitter de TF1.

La suite de « The Resident », c’est ce soir à 21h05 sur TF1.

