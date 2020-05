« Des racines et des ailes » du 6 mai 2020 : ce soir direction la Normandie (vidéo)

4.6 ( 9 )



ANNONCES





« Des racines et des ailes » du 6 mai 2020 : sommaire, reportages et vidéo. En cette soirée de mercredi découvrez un numéro inédit du magazine de France 3 « Des racines et des ailes ». Et c’est dans le cadre de sa collection « Passion Patrimoine » que la chaîne vous propose de découvrir ce soir « Ma Normandie au printemps »



ANNONCES





De très belles images en perspective avec notamment au programme les plus beaux sites de Normandie. A ne rater sous aucun prétexte ce soir dès 21h05 sur France 3 et sur France.TV pour le replay et le streaming vidéo.

« Des racines et des ailes » du 6 mai 2020 : présentation

Carole Gaessler propose une balade en Normandie au printemps à la rencontre de passionnés de leur région. Arnaud Guérin est géologue et photographe. Il profite de la lumière si particulière de cette saison pour saisir, vue du ciel, la floraison des pommiers et des champs de lin. Des couleurs fugaces, qu’il ne peut capter qu’une fois dans l’année. Sur la Côte de Nacre, à Lion-sur-Mer, des propriétaires de maisons de vacances se préparent, avant le début de l’été. Jasmin Derome préserve avec soin un trésor familial : la villa Louis. Le décor de la façade est l’oeuvre d’un grand céramiste de l’Art nouveau, Alexandre Bigot.



ANNONCES





La bande-annonce de votre programme

Mieux que des mots, des images. Voici le teaser officiel de votre émission

« Des racines et des ailes » c’est ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES