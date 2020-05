Audiences TV prime 21 mai : « Cassandre » leader devant « Stars 80 », flop pour « Le grand échiquier »

SUCCÈS POUR #WHYWOMENKILL

dont la saison 1 s’est terminée en beauté hier soir sur @m6🎉🎉🎉

🏆SUCCÈS avec 4.5M en moy.

🏆RECORD d’audience DEPUIS 2006 pour la saison 1 d’une série US en prime sur M6

🏆M6 NET LEADER auprès de FRDA<50 et public <50 avec 32% et 28% pic.twitter.com/H7wjvFQTHC

