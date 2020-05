« Brillantissime » avec Michèle Laroque et Kad Merad : ce soir sur France 2

5 ( 6 )



« Brillantissime » est un comédie de et avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian, Gérard Darmon, Rossy de Palma, Pascal Elbé ou bien encore Oriane Deschamps. Et il est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur France 2 dès 21h05. Rendez-vous également en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.



« Brillantissime » : histoire, synopsis

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire… et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales !

« Brillantissime » : à propos

– « Brillantissime » est le premier long métrage de Michèle Laroque en tant que réalisatrice

– Le thème du film est une adaptation de la pièce de théâtre « Mon brillantissime divorce » de Géraldine Aron.



– Si ce film a pu voir le jour c’est grâce à un financement participatif lancé par Michèle Laroque pour un film ayant pour thème le terrorisme. Suite aux attentats de 2015 et 2016 en France, le projet a été abandonné. Et l’argent récolté a permis de financer « Brillantissime ».

Brillantissime : la bande-annonce officielle

Découvrez maintenant la bande-annonce officielle du film

