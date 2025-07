« Les Invisibles » du 16 juillet 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





« Les Invisibles » du 16 juillet 2025 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 rediffuse deux épisodes de la saison 2 de la série policière « Les Invisibles »





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première replay et streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Les Invisibles » du 16 juillet 2025 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 1 : Loki

Une famille revient des Antilles et fait une découverte choquante : le lit des parents est occupé… par le corps sans vie d’un jeune homme. Aucun papier d’identité, aucune empreinte répertoriée, la brigade des « Invisibles » est de nouveau sur le terrain. Darius et Ben explorent les clubs de Lille à la recherche d’un suspect, tandis que Duchesse et Marijo découvrent que des faits similaires ont eu lieu dans des maisons voisines, squattées pendant l’absence des propriétaires. Parallèlement, Fabien, un homme d’une quarantaine d’années, semble cacher un secret lourd à porter et doit affronter un maître chanteur aux demandes impossibles… Quant à Darius, il fait face à une rencontre inattendue avec une personne marquante de son passé.

Épisode 2 : Rubens

Lors d’une rave party sauvage, le corps d’un homme de 78 ans est retrouvé au milieu de la foule, roué de coups et poignardé. Son identité reste un mystère, et Darius et son équipe s’interrogent : que faisait-il là et pourquoi personne ne l’a-t-il aperçu pendant la soirée ? Lorsque Marijo découvre un étrange papier caché dans la doublure de la veste du défunt, l’enquête mène à Françoise, son mari et leur meilleur ami, tous âgés de 75 à 84 ans. Ces trois retraités partagent un ras-le-bol profond : pensions dérisoires, sentiment d’être devenus inutiles à la société, ils s’éteignent peu à peu. Leur plan fou ? Braquer un supermarché.



Publicité





Avec Guillaume Cramoisan (commandant Darius), Nathalie Cerda (Marijo), Déborah Krey (Duchesse), Quentin Faure (Ben), Cécile Rebboah (Angie)…