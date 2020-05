« Candice Renoir » du 15 mai 2020 : 3 épisodes en rediffusion ce soir

4.5 ( 10 )



« Candice Renoir » du 15 mai 2020. Déconfinement ou pas, « Candice Renoir » est toujours en mode rediffusion ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21 heures sur la chaîne ou dès maintenant sur France.TV en streaming vidéo. Le replay sera ensuite disponible pour 7 jours.



Ce soir les épisodes « Prudence est mère de sûreté », « Chassez le naturel, il revient au galop » et « Mieux vaut prévenir que guérir »

« Candice Renoir » du 15 mai 2020 : résumés de vos épisodes

« Prudence est mère de sûreté » : Aurélie Favreau, une femme à l’allure très chic, vient au commissariat porter plainte pour viol. Suite à une visite chez son médecin, elle a découvert qu’elle est enceinte de deux mois, alors qu’elle n’a pas eu de rapport sexuel depuis six mois. Quelqu’un a abusé d’elle à son insu, mais elle n’a aucune idée de qui. C’est une enquête très particulière que vont devoir mener Candice et son équipe pour retrouver et confondre l’auteur du viol présumé. Une fois n’est pas coutume, la victime est vivante, et bien vivante ! Face à elle, certains vont en oublier la prudence indispensable au boulot de flic, jusqu’à déstabiliser le groupe…

« Chassez le naturel, il revient au galop » : Léa Dubois, une jeune femme blonde, est morte depuis trois jours quand son corps est retrouvé à côté de son vélo près d’une rivière, du côté d’Issanka. Elle a été renversée par une voiture, violée, puis tuée à coup de pierres et cachée sous des feuilles. Très vite, Candice remarque quelque chose qui la choque : on a coupé une mèche de cheveux à la victime. C’est une signature qu’elle connaît bien. Elle rentre précipitamment à la BSU pour regarder les fichiers et passer quelques coups de fil à d’anciennes connaissances. Elle découvre qu’un certain Simon Belvaux vient de sortir de prison. Et s’il venait de recommencer ?…



« Mieux vaut prévenir que guérir » : Depuis que son adjoint l’a quittée pour la PJ et qu’elle a été humiliée aux Assises, Candice broie du noir. Au point de se teindre les cheveux et de renoncer à ses méthodes d’enquête habituelles. Autour d’elle, coéquipiers et enfants s’inquiètent. Aura-t-elle la force de résoudre cette enquête sur la mort d’un chef d’entreprise aux méthodes de management extrêmes ?…

« Candice Renoir » du 15 mai 2020

Voici le teaser vidéo de votre soirée tel que publié en 2019 lors de la précédente diffusion.

Au programme de ce soir, régalade au restaurant avec Candice en très très grande forme 😂

➡️ RDV à 21:00 sur @France2tv #CandiceRenoir #saison7 #extrait pic.twitter.com/CUfwSOci3a — Candice Renoir (@CandiceRenoir) May 3, 2019

Vidéo également à voir sur TWITTER en suivant ce lien.

« Candice Renoir » mène l’enquête ce soir sur France 2. Et vous ?

