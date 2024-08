Candice Renoir du 21 août : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





Candice Renoir du 21 août 2024 – C’est des rediffusions de votre série « Candice Renoir » qui vous attendent ce soir sur France 2. Au programme, quatre anciens épisodes de la saison 10.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Candice Renoir : les épisodes rediffusés ce mercredi soir

Saison 10, Épisode 1 : Un seul être vous manque et tout est dépeuplé

Candice Renoir a été touchée par une balle lors d’une intervention. Blessée dans la région du cœur, elle est mise en coma artificiel. En blouse médicale rose, Candice s’observe avec perplexité tel un fantôme. Elle parle aux infirmières mais elles ne l’entendent pas. Dans cet espace entre-deux, elle rencontre Théo, un jeune homme plongé aussi dans le coma à la suite d’un accident de scooter. Ce dernier lui confie avoir filmé un corps momifié dans une maison abandonnée. A sa sortie du coma, Candice révèle ce fait à Antoine qui décide de mener une enquête.

Saison 10, Épisode 2 : Le mal porte le repentir en croupe

Tandis qu’Antoine Dumas assiste avec son équipe à la reconstitution du meurtre de Vincent Lerbier, découvert huit mois plus tôt dans son potager, le crâne fracassé, Candice Renoir, en convalescence chez elle, suit l’affaire en douce et par tablette interposée. Le juge lit aux personnes présentes une lettre anonyme dans laquelle une personne s’accuse du meurtre et révèle l’endroit où est caché la brique qui a servi d’arme. Ils découvrent alors qu’Emile Brejet, le jeune accusé arrêté il y a huit mois, a fait de faux aveux pour être mieux traité en prison.



Saison 10, Épisode 3 : Le mensonge cherche toujours à imiter la vérité

Mélanie Meyrieux, la quarantaine, est découverte morte en contrebas d’une carrière. La victime, passionnée de photographie, a chuté de la falaise le soir précédent. Des traces de sang au sommet et un hématome sur la bouche de la défunte écartent la thèse du suicide ou de l’accident. Son meurtre aurait-il un rapport avec les activités illicites de l’entreprise de déménagement et de stockage qu’elle gérait avec son mari Romain et son beau-frère Stéphane ou alors la récente altercation entre elle et Philippe Tournier, le professeur de français de son fils Basile ?

Saison 10, Épisode 4 : Tout ce qui brille n’est pas d’or

Zoé Sénéchal, 15 ans, a encore fugué. Candice et son équipe prennent la déposition de ses parents. Mehdi, Ismaël et Valentine parviennent à localiser le portable de l’adolescente dans un hôtel. Ils découvrent un homme inconscient dans une chambre. Revenu à lui, ce dernier avoue avoir été dépouillé par un jeune homme et l’escort girl avec laquelle il avait rendez-vous. Celle-ci n’est autre que Zoé. Alors qu’elle doit négocier un malentendu avec Antoine et une cérémonie de remise de médaille qu’elle exècre, Candice se lance à la recherche de l’adolescente.