« Tous en cuisine » du 15 mai 2020 : voici les ingrédients nécessaires aux deux recettes de Cyril Lignac ce soir

« Tous en cuisine » du 15 mai 2020. Une semaine s’achève pour l’émission de Cyril Lignac. En direct de sa cuisine il nous proposera ce soir deux recettes : SAUMON CROUSTILLANT, RIZ À LA MANGUE, VINAIGRETTE SÉSAME OIGNON d’une part; MOELLEUX AUX POMMES ET CANNELLE d’autre part.



Pour connaître les recettes et les différentes étapes qui vont avec, rendez-vous ce soir dès 18h45 sur M6 et en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.

« Tous en cuisine » du 15 mai : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

SAUMON CROUSTILLANT, RIZ À LA MANGUE, VINAIGRETTE SÉSAME OIGNON

Ingrédients pour 4 personnes



4 pavés de saumon de 120g

1 mélange de graines : 100g de sésame + 100g de riz soufflé mixés grossièrement

2 blancs d’œufs

50g de fécule de pommes de terre ou fécule de maïs

150g de riz basmati cru à cuire

1 mangue épluchée

1 morceaux de gingembre de 4cm épluché et râpé ou en purée

3 oignons nouveaux lavés et émincés finement

4 cuillères à soupe d’huile de sésame grillé

4 cuillères à soupe de vinaigre de riz

4 cuillères à soupe de soja

2 cuillères à soupe de moutarde

huile de tournesol

sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 planche + 1 couteau d’office

1 saladier + 1 fouet

1 poêle

1 casserole + 1 spatule

DESSERT : MOELLEUX AUX POMMES ET CANNELLE

Ingrédients pour 4 personnes

165g de cassonade

1 œuf

20cl de lait

1 cuillère à café de jus de citron jaune

1 gousse de vanille

½ cuillère à café de bicarbonate de soude

170g de farine

2 pommes hachées coupées de 2 cm L / 0,5 cm l en bâtonnets sur 0,5 cm d’épaisseur

50 g de sucre

2 bonnes pincées de cannelle

45g de beurre fondu

Beurre pour le moule

Les ustensiles

1 planche + 1 couteau d’office

1 saladier + 1 batteur à main + 1 maryse

1 plaque pâtissière + 1 feuille de silicone

N’oubliez pasque les différentes étapes de la recette seront ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s) invité(s) sur M6 et 6Play.

