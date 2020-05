« Cassandre » du 28 mai 2020 : et encore deux épisodes en rediffusion ce soir

4.5 ( 11 )



« Cassandre » du 28 mai 2020. Leader des audiences la semaine dernière, la série de France 3 « Cassandre » est de retour ce soir sur France 3 dès 21h05 en mode rediffusion. À voir ou à revoir également en streaming vidéo, avant-première et replay sur France.TV.



« Cassandre » du 28 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Fausse note » dès 21h05

Stupeur dans un groupe de jeunes, en pleine partie de paintball dans la montagne, quand ils tombent sur le corps sans vie d’un homme.



Mais que faisait la victime, Lucas Marceau, au milieu de nulle part ? Et ce n’est pas sa femme, Magalie, qui pourra en dire plus : elle est, elle-même, retrouvée inconsciente à son domicile…

« Le pacte » dès 22h40

Un cadavre est repêché dans un canal de la Venise Savoyarde. Il s’agit de Maitre Thomas Valin, avocat attitré d’un laboratoire de biogénétique. Laboratoire qui a le vent en poupe grâce à sa chercheuse « star » Laura Genefort, fraichement auréolée pour le lancement d’un protocole expérimental contre une maladie orpheline : la maladie de Harding. Mais pourquoi refuse t on l’accès à ce protocole à Pauline, la fille de Maxime Vernoux ?

Et pourquoi Laura s’est-elle focalisée dans le traitement de cette maladie, pourtant peu rémunératrice ? Quels sont ses liens avec son avocat Maitre Thomas Valin ? Et par extension Maxime Vernoux ? Affaire surmédiatisée, incursion au cœur d’une technopole phare de Savoie… Cassandre et son équipe n’ont pas le droit au moindre faux pas…

Nouveau succès d’audience ?

Certains se plaignent à juste titre des rediffusions dont fait l’objet la série. Pour autant la chaîne fait plutôt une bonne affaire. La semaine dernière elle s’est adjugée la première place des audiences en réunissant 4.37 millions de téléspectateurs pour 19% de part de marché sur l’ensemble du public.

Menez l’enquête avec « Cassandre » ce soir sur France 3 et France.TV

