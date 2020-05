« Tous en cuisine » du 28 mai 2020 : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de ce soir

4.7 ( 13 )



« Tous en cuisine » du 28 mai 2020 – Alors que l’on sait maintenant que l’émission « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac » s’arrêtera officiellement le 12 juin (voir notre article), le chef sera fidèle au rendez-vous ce soir dès 18h45 sur M6 avec deux recette salées à cuisiner en même temps qu’un invité et les téléspectateurs.

Emission également accessible en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en repaly sur la page dédiée de 6play.



Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour réaliser les deux recettes du jour. Aujourd’hui il s’agira d’une entrée et d’un plat !

« Tous en cuisine » du 28 mai 2020 : vos recettes de ce soir

MOULES GRATINÉES, PERSILLADE



Les ingrédients pour 4 personnes

12 à 16 moules par personnes

1 brin de thym frais

1 verre de vin blanc

½ oignon épluché et taillé en morceau

¼ de botte de persil lavé et haché

300g de beurre doux en pommade

75g d’ail épluché, dégermé et haché

5g de sel fin

100g de chapelure

huile d’olive

Les ustensiles

1 casserole + 1 couvercle + 1 spatule + 1 passoire

1 saladier + 1 linge propre (pour passé le jus de moule)

1 plat pouvant aller au grill + 1 cuillère + 1 rouleau de film

RIZ CANTONAIS AU JAMBON

Les ingrédients pour 4 personnes :

300g de riz thaï parfumé cuit et bien égrainé

4 tranches de jambon blanc de 0,5cm d’épaisseur coupé en cubes

100g de petits pois cuits à l’eau

1 petit oignon épluché et ciselé

1 gousse d’ail épluchée et hachée

3 œufs

3 cuil. à soupe de sauce soja

huile et poivre

Les ustensiles :

1 poêle wok ou 1 sauteuse + 1 spatule

1 saladier + 1 fouet

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s) invité(s) sur M6 et 6Play.

