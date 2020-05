Ce soir à la télé : Top Chef saison 11, épisode 14, qui sera éliminé avant la demi-finale ? (VIDEO)

5 ( 3 )



ANNONCES





Top Chef au programme TV du mercredi 20 mai 2020 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 pour la suite de la saison 11 de Top Chef, le concours culinaire phare de la chaîne. Au programme ce soir, la 14e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 4 candidats toujours en lice qui vont continuer leur marathon culinaire avec 2 nouvelles épreuves exceptionnelles face à des jurés qui cumulent 19 étoiles. Leur objectif : récolter 2 pass pour se qualifier pour la demi-finale.

Une nouvelle soirée à suivre également sur 6play en direct et en streaming, puis en replay ici.



ANNONCES





L’épreuve de Christian Le Squer (3 étoiles – La nature en trompe-l’œil

Pour cette 3e épreuve des quarts de finale, les candidats vont devoir réaliser un plat d’exception qui visuellement évoque un paysage naturel. C’est un défi particulièrement technique imposé par Christian Le Squer, chef 3 étoiles au niveau d’exigence particulièrement élevé. Chef d’un palace parisien, il a toujours inscrit la Bretagne au cœur de sa cuisine et il propose un foie gras en forme de galet à la carte de son restaurant. Une véritable prouesse technique et gustative qui pourra inspirer les candidats sur cette épreuve.

L’épreuve du show culinaire face à un jury exceptionnel de 16 étoiles – Au Casino de Paris

Pour cette 4e épreuve des quarts de finale, les candidats ont rendez-vous dans l’une des salles de spectacle les plus mythiques de Paris. 8 grands noms de la gastronomie viendront les juger : Olivier Bellin, 2 étoiles, Régis et Jacques Marcon, 3 étoiles, Sylvestre Wahid, 2 étoiles, Jérôme Banctel, 2 étoiles, Gilles Goujon, 3 étoiles, Franck Putelat, 2 étoiles et Nicolas Sale, 2 étoiles.

Pour les éblouir, les candidats devront d’abord cuisiner un plat d’exception puis, clou du spectacle, ils devront terminer le dressage et présenter leur plat à ce parterre de stars de la gastronomie. Plus que jamais, les candidats devront défendre leur plat, raconter une histoire et surtout assurer le show !



ANNONCES





À l’issue de cette épreuve spectaculaire où la pression sera à son comble, un pass, qui permettra peut-être à un candidat d’accéder à la demi-finale. Alors un candidat parviendra-t-il à décrocher son deuxième pass et sera le premier qualifié pour la demi-finale ?

Top Chef saison 11 : teaser vidéo du 20 mai





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES