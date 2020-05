« The Resident » du 20 mai 2020 : vos 2 épisodes ce soir, le final de la saison 1 (VIDEO)

5 ( 1 )



« The Resident » au programme TV du mercredi 20 mai 2020 – Ce soir à la télé, vous avez rendez-vous sur TF1 pour suivre la fin de la saison 1 de votre série évènement « The Resident », portée par le beau Matt Czuchry. Au programme aujourd’hui et alors que la chaîne passe à deux épisodes au lieu de trois, les épisodes 13 et 14 inédits. Et la bonne nouvelle, c’est que TF1 enchainera sur la saison 2 dès mercredi prochain !

A suivre dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



« The Resident » du 20 mai : vos trois épisodes de ce soir

Episode 13 saison 1 – « Cours docteur, cours » : Devon et Conrad tentent de poser un diagnostic sur une patiente sujette à des hallucinations. Nic essaie de réunir des preuves accablantes contre la docteure Hunter en fouillant dans son passé. Elle doit aussi faire face à des problèmes plus personnels puisque sa sœur, Jessie, accro à la drogue, réapparaît.

Episode 14 saison 1 – « Coeurs blessés » : Micah est de nouveau admis à l’hôpital pour ses problèmes cardiaques. La patiente hypocondriaque de Devon se présente, affirmant que la docteure Hunter lui a diagnostiqué un cancer. Cependant, après avoir subi des analyses, celle-ci ne présente aucune trace de la maladie. Conrad, Devon et Nic décident de contacter le FBI afin qu’ils ouvent une enquête sur Lane Hunter.



Vidéo

Pour patienter jusqu’à ce soir, voici les premières minutes de l’épisode 13.

La suite de « The Resident », c’est ce soir à 21h05 sur TF1.

