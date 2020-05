Demain nous appartient : le tournage a repris, mais toujours pas de reprise de la diffusion

4.3 ( 12 )



Demain nous appartient infos reprise tournage et diffusion – C’est hier, lundi 18 mai, que les tournages de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ont repris, à Sète. Les acteurs ont repris du service après plus de deux mois d’arrêt pour cause d’épidémie de coronavirus et confinement.

Mais alors que chez TF1 ont affirmait il y a quelques semaines que « Demain nous appartient » reviendrait rapidement à l’antenne après la reprise du tournage grâce à un stock d’épisodes inédits prêts à être diffusés, ce n’est finalement pas le cas !



En effet, TF1 a dévoilé lundi sa nouvelle grille des programmes pour la semaine du 6 au 12 juin, et toujours pas de DNA.

C’est étonnamment encore le jeu « Qui veut gagner des millions à la maison ? », présenté par Camille Combal, qui occupera la case horaire du feuilleton quotidien.



« Nous avons du stock et quand les tournages reprendront, nous aurons la capacité de réalimenter la grille assez vite » avait pourtant déclaré Ara Aprikian le directeur général chargé des contenus du groupe TF1, au Figaro, il y a quelques semaines.

A quand donc la reprise de la diffusion de DNA ? On vous en dit plus dès qu’on aura l’information !

