Audiences TV prime 18 mai : « 20 ans d’écart » leader (TF1) carton pour « Twilight » (W9)

Audiences TV prime 18 mai 2020. Hier soir victoire de TF1 dans la course à l’audimat de la première partie de soirée. La chaîne proposait une rediffusion du film « 20 ans d’écart » avec Virginie Efira et Pierre Niney. Verdict : 4.29 millions de romantiques pour une part d’audience moyenne de 17.8% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).



Plus nette domination sur le public jeune et féminin avec :

– 26% de pda auprès des FRDA-50ans (femmes de moins de 50 ans responsables des achats)

– 24% de pda auprès des 25-49ans



Audiences TV prime 18 mai 2020. : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 et sa série « Meurtres au paradis » en mode rediffusion. Les deux premiers épisodes de la soirée ont pu compter sur 3.47 millions de fidèles soit 14.8 % des téléspectateurs.

France 3 complète le podium avec son magazine « Secrets d’Histoire ». En mode rediffusion lui aussi, il était consacré hier soir au Cardinal Richelieu. Un thème qui a convaincu 2,53 millions de passionnés d’histoire soit 10.5% des téléspectateurs.

M6 suit avec les 25 meilleurs moments inoubliables de « La France a un incroyable talent ». Un classement des meilleurs moments du programme qui a réuni 2.43 millions de Français soit 10.9% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant leur petit écran.

Enfin notez le carton de W9 avec l’ultime volet de la saga « Twilight ». Hier soir « Twilight : Chapitre 5 – Révélation » a pu compter sur 1.64 million d’inconditionnels soit 6.8% des téléspectateurs.

