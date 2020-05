Demain nous appartient : une actrice évoque l’avenir de son personnage

5 ( 10 )



Demain nous appartient infos acteurs personnages DNA – Alors que le tournage de la série phare de TF1 « Demain nous appartient » a repris en début de semaine, une actrice a évoqué l’avenir de son personnage dans une récente interview pour nos confrères de Allo Ciné.

Il s’agit de Juliette Tresanini, qui incarne le personnage de Sandrine depuis le lancement de la série il y a trois ans.



Et on peut dire qu’en trois ans, Sandrine en a vu de toutes les couleurs ! Son fils Lucas soupçonné d’avoir tué sa prof de maths, sa rupture avec Laurence après que cette dernière ait tué Lola, l’amputation de son fils Arthur, ou encore la lourde révélation sur son passé puisqu’elle est la mère de Victoire et non pas sa soeur comme tout le monde le croyait.

Mais que va-t-il bien pouvoir arriver à Sandrine après tout ça ? L’actrice affirme que des scènes drôles ont été tournées au lycées. Des scènes que vous découvrirez dans les prochains épisodes inédits que TF1 a en stock, quand la chaîne décidera de reprogrammer « Demain nous appartient » : « J’ai eu une année de fraîcheur et de légèreté avec la guerre de voisinage avec Victoire, l’amitié de Sandrine avec Antoine, le nouveau proviseur, ou encore des choses très drôles au lycée avec les ados que vous n’avez pas encore vues mais qui ont été vraiment géniales à tourner. Ça m’a beaucoup plu » a confié Juliette Tresanini.



Et elle aimerait clairement faire partie d’une enquête policière : « Maintenant je suis prête à aller davantage vers l’action ou à être un peu plus dans l’aspect « enquête » de la série ».

Quant aux personnages avec lesquels elle aimerait se retrouver, ça colle avec l’idée d’une intrigue policière puisque l’actrice parle d’Aurore et Martin : « Je m’entends extrêmement bien avec Julie Debazac et j’aimerais que Sandrine et Aurore soient potes. Ou alors qu’elles se détestent mais qu’elles aient en tout cas l’occasion d’interagir pour qu’on joue ensemble. Pareil avec Franck Monsigny [l’interprète de Martin, ndlr]. Comme j’ai des amitiés très fortes avec certains comédiens j’aimerais bien pouvoir passer plus de temps avec eux sur le plateau »

