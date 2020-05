Koh-Lanta l’île des héros : quels sont les éliminés de l’épisode 13 ? (résumé + replay 22 mai)

5 ( 7 )



ANNONCES





Koh-Lanta l’île des héros, épisode 13 du vendredi 22 mai 2020 – C’est parti pour le 13ème épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Un épisode raccourci qui commence avec une épreuve d’immunité qui sera fatale à l’un des aventuriers ! En effet, Denis Brogniart informe les aventuriers que celui ou celle qui finira dernier de cette épreuve sera immédiatement éliminé et verra son rêve de finale s’envoler !

Autant dire qu’ils ont tous la pression sur cette dernière épreuve d’immunité individuelle. Surtout que celui ou celle qui remportera le totem sera directement qualifié pour la finale et l’épreuve de l’orientation !



ANNONCES





Il s’agit de l’épreuve des dominos, compliquée. Et c’est encore une fois Claude qui remporte le totem synonyme d’immunité . Ça se joue à pas grand chose et à la fin il ne reste plus que Naoil et Éric… Et c’est Eric qui est éliminé !

Et de retour sur le camps, le conseil est déjà dans toutes les bouches. Claude, qui voulait donner son collier d’immunité à Eric, sème le doute sur le fait qu’il le transmette ou pas. Et face caméra, il affirme qu’il ne le donnera pas !



ANNONCES





Clairement, ça se joue entre Alexandra, qui fait peur pour les poteaux, et Regis, pour son comportement sur les derniers conseils.

Et au final, Claude avec son vote noir décide de voter contre Régis qui est éliminé !! Tous les autres sont donc qualifiés pour la finale et l’épreuve de l’orientation.

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce 22 mai 2020, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 22 mai pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES