« Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ » : ambiance tendue sur le tournage entre Coluche et Jean Yanne !

« Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ » c’est cet après-midi sur France 2 à partir de 14h25 À (re) découvrir aussi en steaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.



Un film de et avec Jean Yanne, Coluche, Michel Serrault, Françoise Fabian, Paul Preboist, Michel Auclair, Darry Cowl, André Pousse, Michel Constantin, etc….

« Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ » : synopsis

Rahatlocum est une colonie romaine nord-africaine où Jules César est venu passer des vacances dispendieuses. La révolte gronde parmi le petit peuple qui se trouve un leader en la personne du garagiste de Ben-Hur Marcel.



Le saviez-vous ?

– Ambiance tendue durant le tournage entre Coluche et Jean Yanne qui ont failli en arriver aux mains à plusieurs reprises. C’est Michel Serrault qui réussira à apaiser les tensions même si les deux hommes se sont ignorés durant tout le reste du tournage

– Gros succès en salles avec 4.6 millions de spectateurs, « Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ » a été le 3ème plus gros succès de l’année 1982 dans les salles françaises juste derrière « E.T. l’extraterrestre » et « L’As des As ».

« Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ » : vidéo bande-annonce

