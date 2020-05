« Dr Harrow » du 16 mai 2020 : un épisode inédit de la saison 2 ce soir sur M6 (vidéo)

4.9 ( 11 )



« Dr Harrow » du 16 mai 2020. Nouvel épisode inédit de la saison 2 de « Dr Harrow » ce soir sur M6 dès 21h05 et sur 6play comme toujours pour le streaming vidéo et les épisodes en replay. Ce soir encore une fois un seul inédit au programme « Les morts, les vivants et les fantômes ».



Tout de suite nous vous proposons de découvrir un bref aperçu de votre épisode….

« Dr Harrow » du 16 mai 2020 : le résumé

Saison 2 – épisode 5 : Les morts, les vivants et les fantômes

Le corps de Simon est retrouvé près de la rivière, laissant tout le monde en état de choc. Assigné à un cas de mort par électrocution, Harrow ne pense pas qu’il s’agisse d’un accident, et trouve un lien avec Simon…

Teaser vidéo

Comme toujours voici quelques images histoire de vous faire patienter comme il se doit…



Le corps de Simon est retrouvé près de la rivière, laissant tout le monde en état de choc 😢💔#DrHarrow ce soir à 21:05 pic.twitter.com/vdeZNfanaT — M6 (@M6) May 16, 2020

Quelle audience ?

Le « Dr Harrow » se porte bien. La semaine dernière l’épisode inédit de la saison 2 a pu compter sur 2.36 millions de fidèles et 9.4% de part de marché. Une audience quasi stable ou en très légère baisse une semaine.

