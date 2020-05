Koh-Lanta l’île des héros : quel binôme a été éliminé lors de l’épisode 10 ? (résumé + replay 1er mai)

4.9 ( 12 )



ANNONCES





Koh-Lanta l’île des héros, épisode 10 du vendredi 1er mai 2020 – C’est parti pour le dixième épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Tout juste éliminé, Sam rejoint le camps du jury final où il retrouve Ahmad et Pholien. Ils ne sont pas étonnés de le voir arriver et il leur explique comment s’est déroulée son élimination.

Sur le camps réunifié, Teheiura affirme que Sam va lui manquer tandis que la bouteille annonce déjà le jeu de confort. Denis leur annonce que leurs destins vont être liés, en binômes, jusqu’au prochain conseil !

Tirage au sort pour constituer les binômes mixtes : Naoil et Claude, Jessica et Régis, Charlotte et Teheiura, Inès et Moussa, Alexandra et Eric.



ANNONCES





Place au jeu de confort, il s’agit d’un parcours à obstacles avant de placer une boule sur un mur en bois et la mener en haut sans qu’elle tombe dans un trou. Il faut en placer 3 au total ! Et dans chaque binôme, il y a un guide et un aveuglé. Naoil et Claude prennent rapidement de l’avance, ils sont redoutables. Mais c’est Teheiura et Charlotte qui placent la première boule, puis la seconde. Les autres sont toujours à zéro ! Et ils enchainent sur la dernière ! Ils remportent la victoire, que Denis qualifie de « démonstration » alors que les autres binômes n’ont placé aucune boule.



ANNONCES





Moussa et Inès se sont disputés, Denis leur conseille de faire redescendre la pression avant l’immunité… Pendant ce temps là, Charlotte et Teheiura partent profiter de leur confort. Et Naoil part avec l’équipe médicale, elle ne sent pas bien.

De retour sur le camps, ça parle déjà des stratégies pour le conseil. Clairement, Jessica et Régis, et Teheiura et Charlotte semblent en danger.

Charlotte et Tehe de leur côté arrivent dans la maison dont ils vont pouvoir profiter pour la soirée et la nuit. Ils découvrent le frigo plein et… du riz à ramener sur le camps ! Ils découvrent aussi l’indice qu’ils ont remporté pour trouver un collier d’immunité sur le camps.

Justement pendant ce temps là, Régis recherche un collier. Son binôme, Jessica, s’inquiète aussi et en parle à Claude, avec qui elle partage un collier d’immunité.

Teheiura et Charlotte se régalent avec de la viande, des pâtes et des légumes. Ils remettent ça le lendemain matin pour le petit déjeuner.

Sur le camps, Naoil est de retour de l’infirmerie, elle reprend l’aventure et retrouve son binôme, Claude. L’épreuve d’immunité est justement annoncée. Et Inès et Moussa se disputent déjà… Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta mais qui d’habitude se fait en solo. Placer des blocs de bois sur un plateau tenu à la force d’une corde. En binôme, ils le font à tour de rôle. Ca se joue dans un mouchoir de poche ! Mais la victoire est pour Claude et Naoil ! Ils remportent le totem synonyme d’immunité ! Les autres continuent avec pour objectif de ne pas perdre, les derniers auront un désavantage pour le conseil. Et c’est Alexandra et Eric qui sont derniers et auront chacun une voix contre eux au conseil !

De retour sur le camps, le conseil est déjà dans toutes les bouches. Inès cible Jessica et Régis, ainsi que Teheiura et Charlotte. Et Moussa met la pression à Tehe et Charlotte pour qu’ils partagent leur indice pour le collier d’immunité. Naoil ne comprend pas Moussa et le dit. Tehe et Charlotte décident de garder leur indice pour eux.

Claude, immunisé, décide de les aider à chercher le collier. Mais Régis et Moussa cherchent aussi ! Claude avoue à Eric qu’il va sûrement voter contre lui, par élimination. Et Charlotte trouve finalement le collier d’immunité ! Mais elle confie à Tehe qu’elle ne veut pas forcément le sortir pour le conseil en binôme et qu’elle espère ne pas être en danger.

Jessica va aux renseignements et Claude la rassure, la stratégie c’est de voter contre Eric. Le lendemain matin la journée commence sous une pluie battante. Tout le monde parle stratégie… Tehe veut convaincre Charlotte de jouer son collier car il ne veut pas sortir le sien. Mais Charlotte, convaincue qu’Eric et Alexandra vont sortir, veut garder son collier pour la suite.

C’est l’heure du conseil. Et ils sont nombreux à voter Charlotte malgré ce qu’ils lui ont dit ! Denis demande si quelqu’un a un collier d’immunité à sortir et personne n’en sort ! Egalité entre Charlotte et Eric ! Tout le monde doit revoter entre eux. Et C’est Charlotte qui est éliminée et qui entraine Teheiura dans sa chute alors qu’ils avaient chacun un collier d’immunité en poche ! Claude est mort de rire en apprenant que Charlotte avait un collier. Elle refuse de le donner et repart avec. Et Teheiura avoue qu’il avait lui aussi un collier ! Tous les aventuriers hallucinent. Tehe choisit de le donner à Claude. Et Charlotte donne son vote noir à Jessica.

Si vous avez manqué l’épisode 10 ce 1er mai 2020, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 8 mai pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

LIENS SPONSORISES